” العامة للترفية ” تواصل فعالياتها خلال شهر فبراير

عادل الحربي(صدى):

تواصل الهيئة العامة للترفية، فعالياتها الترفيهية وعروضها المميزة في مختلفة مناطق الممكلة، في نهاية هذا الأسبوع ابتداءً من اليوم الأربعاء.

ويأتي في مقدمة الفعاليات ” رجعنا أيامنا ” التي تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى 3 فبراير في أرض سماء الغربية، وتتضمن الفعالية عروضًا لمجموعة من ذكريات الماضي الجميل الموجهة للأطفال والعائلات.

وتستكمل ” باركرز إكس ” فعالياتها التي انطلقت في 23 يناير والتي تستمر حتى 22 أبريل، وتعتمد الفعالية على الخيال والبحث عن المفاتيح الموزعة في مدينة الرياض من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

كما يقدم مجموعة من المواهب الشابة فعالية ” قيثارة الربيع ” خلال يومي 1 و2 فبراير، في الصالة المغلقة بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الإحساء، بالإضافة إلى فعالية ” عالم الخيال ” المقامة في ملعب الأمير سعود بن جلوي في الراكة في الفترة 31 يناير إلى 4 فبراير.

وتقام فعالية ” جيلي ” في بلازا الواجهة البحرية بالخبر في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، وتحتوي على عروض متنوعة ومسرح خاص بالشباب يتضمن عدد من الوصلات الفنية من بعض المواهب الشابة.

ووجهت الهيئة دعوة إلى الجميع للإطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفية، من خلال زيادة موقع روزنامة الترفيه هنا ، وحسابها على شبكات التواصل الاجتماعي [email protected] أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط هنا .