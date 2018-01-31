أنشيلوتي: صلاح لاعب استثنائي ومن أفضل لاعبي العالم

نواف السالم(صدى):

أشار المدير الفني السابق لنادي بارين ميونخ الألماني، كارلو أنشيلوتي، إلى أن نجم ليفربول المصري محمد صلاح هو من أفضل لاعبي العالم.

وأضاف ” أنشيلوتى ” أن صلاح لاعب استثنائي، مشيرًا إلى أنه من أفضل لاعبي العالم بجانب ميسي وسواريز، ورونالدو، ونيمار، ومبابي.

وأشار إلى أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظاً للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يواجه ليفربول بورتو البرتغالى فى دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، يوم 14 فبراير المقبل.