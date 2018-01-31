3 أسباب تؤدي للإصابة بـ ” خشونة الركبة “

متابعات(صدى):

تعد خشونة الركبة، أحد الأمراض المزعجة التي تُسبب للمريض، أعراض مزعجة كتورم وصلابة وإحمرار المنطقة المصابة مع عدم القدرة على الحركة، وفي هذا الصدد، يُقدم ” صدى ” بعض الأسباب التي يجب أن نحذر منها؛ لنتجنب الإصابة بهذا المرض.

أحد الأسباب التي قد تجعلك تٌصاب بـ ” خشونة الركبة ” الإفراط في تناول اللحوم والبقوليات، كذلك ممارسة بعض العادات الخاطئة في الجلوس، مع عدم ممارسة الرياضة.

كما يؤدي التهاب الأوتار الرضفة، هو تهيج والتهاب واحد أو أكثر من الأوتار والأنسجة الليفية السميكة التي تعلق العضلات على العظام، للإصابة بـ ” خشونة الركبة ” ، وأكثر الأشخاص المعرضين لها هم المتزلجون وراكبو الدراجات..