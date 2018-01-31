طرق فعالة لتجنب الطلاق العاطفي.. اتبعيها

نورة الشهري(صدى):

تشتكي المرأة أحياناً من حالة صمت يعيشها زوجها، ومن جرائها تعاني قلقاً وانزعاجاً كبيرين، ومن الممكن أن تصل الأمور بينهما إلى الانفصال.

ولأن الرجل والمرأة دائماً مختلفان في المظهر والطباع، يشخّص علماء النفس الرجل الصامت هو الذي يشغل تفكيره أكثر من لسانه، لكونه يتسم بعقلانيته، بينما تتسم المرأة بعاطفتها.

أسباب صمت الرجل الداخلية

أوضح أخصائي حل المشاكل الأسرية المستشار إياد الرميلي أن الرجل الذي يعاني من مشكلة ما أو يشعر بالإرهاق، أو الانزعاج من مقاطعة زوجته له، فإنه يفضّل الصمت على الكلام، مما يتوجب عليها مساعدته للبوح بما يزعجه، وتوجيه اهتمامها به عندما يطرح آراءه لحين إنهاء حديثه.

وأضاف الرميلي أن انشغال الزوج بالهاتف أو الكمبيوتر، تُفقده رغبة التحدث معها، فضلاً عن عدم إجادته التعبير عما بداخله من خلال الكلام. فبحسب تكوينه النفسي والإجتماعي يميل دائماً إلى الأفعال أكثر من الكلام، بخلاف المرأة التي تميل إلى سرد التفاصيل.

ومن الأسباب الأخرى التي تدفع الرجل للسكوت، إشعار زوجته له بأنها صاحبة خبرة أكبر منه في الموضوع الذي يتحدث عنه، وهذا يجعله يتجنب الحديث معها أيضاً، حسب الرميلي.

نصائح هامة للتعامل مع زوجكِ الصامت

رأى الأخصائي الرميلي بأن هناك بعض الحلول الفعالة للتعامل مع زوجكِ الصامت وتجعلكِ قادرة على امتلاك قلبه من جديد، من خلال:

– مشاركتكِ مشاكله: وطلب رأيه في بعض الأمور التي تخصكِ حتى يشعر بأهميته ومكانته الكبيرة في حياتكِ مع ضرورة اختيار الوقت المناسب للتحدث إليه .

– تجنب الحديث معه أثناء انشغاله: فلا يستطيع الرجل بطبيعته فعل أمرين في آن واحد، واحذري أن تقابلي صمته بالصمت، حتى لا ينقطع التواصل بينكما، ولتجنّب وصولكما لمرحلة الطلاق العاطفي.

– تحدثي معه في الأمور الشيّقة: فمن الرائع أن تتحدثي معه في الأمور التي تثير اهتمامه، مثل: فريقه الرياضي المفضل، كي يتشجع على الكلام ويشعر أنكِ ممتعة في الحديث.

– توقفي عن إجباره على التعبير بالكلام: هذا الأسلوب سينعكس بالسلب عليكِ وعليه، ولكن تصرفي بحكمة وصبر كي تحصلي على ما تريدينه.

– تقبّلي الطرق التي يعبر بها عن حبه لكِ: فبعض الرجال يعبر عن حبه بالهدايا، والبعض الآخر يعبر عن حبه بإجراء التغييرات في المنزل والديكور، ولهذا عليكِ أن تتأكدي أن كل هذه الطرق ما هي إلا وسيلة للتعبير عن حبه.