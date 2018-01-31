10 نصائح لشراء خضراوات وفاكهة ناضجة

أماني الغامدي(صدى):

تتعرض السيدات على الغش من قبل التجار عند شراء الخضراوات والفاكهة، حيث لم تستطيع التعرف على الخضراوات الطازجة والأكثر نضجًا منها.

لذلك قدمت ” صدى ” مجموعة من النصائح لمساعدة السيدات على اختيار الخضراوات والفاكهة الناضجة والطازجة دون التعرض للغش:

1- يفضل اختيار الخضروات صغيرة الحجم، فهي عادة ما تكون أكثر حلاوة وألذ نكهة.

2- ينصح بأخذ الوزن بعين الاعتبار عند شراء الفاكهة بدلًا من الشكل، فكلما كانت حبة الفواكه أثقل، كانت أشهى وتحتوي على كمية أكبر من العصير.

3- اللون لا يعني شيئًا في بعض الأحيان، فهناك حبات مانجو حمراء اللون وأخرى صفراء، واللون الأحمر لا يعني أنها أكثر نضجًا، بل هو مجرد تنوع في الأصناف، وينطبق ذلك على التفاح وبعض أنواع الفواكه الأخرى.

4- ينضج الأنانس من القاعدة إلى الأعلى، ومن الأفضل اختيار الحبات ذات اللون الأصفر للقاعدة.

5- الفاكهة الناضجة والطازجة يصدر عنها رائحة شهية، خاصة الأناناس والشمام والمانغو وأنواع الفواكه الاستوائية الأخرى.

6- لا يشكل اللون عاملًا حاسمًا في اختيار بعض أنواع البقوليات كالبازلاء والفول الأخضر.

7- بالنسبة للخضروات الورقية ذات السيقان السميكة، يجب الانتباه إلى كل من الأوراق والسيقان، حيث يجب أن تكون الأوراق متوردة ومصقولة، في حين أن السيقان القوية والثابتة دليل آخر على النضج.

8- عند شراء الخضروات الجذرية مثل الجزر والشمندر، يفضل أن يكون الجزء العلوي منها لا يزال متصلاً، حيث تكون طازجة.

9- النظر الخضروات والفواكه وحده لا يكفي، فلا بد من لمسها والضغط عليها قليلاً، والبرتقال خير مثال على ذلك، حيث يجب أن تكون البرتقالة ثقيلة الوزن ويخرج منها القليل من العصير عند الضغط عليها.

10- المؤشر الأهم عند اختيار البطاطا هو سهولة التقشير، حيث يجب أن تكون قادرًا على انتزاع القشرة الخارجية، بتطبيق القليل من الضغط عليها بالإصبع.