” الخطوط السعودية ” : رفع أعداد المعتمرين لـ ” 20 مليون ” بالعامين المقبلين

عادل الحربي(صدى):

قال صالح بن ناصر الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن الخطوط الجوية السعودية نجحت في استحداث عديد من الخطوط التي تخدم المسافرين حول العالم، ومن أهمها ” المالديف وأنقرة والجزائر ومونيتش ومولتان وبورت سودان وموريشيوس ” ، وذلك في غضون الأيام القليلة الماضية.

وأفصح ” الجاسر ” عن المساعِ الحثيثة والجهود الكبيرة التي تعكف عليها الشركة بغرض زيادة عدد المعتمرين إلى 20 مليون شخص خلال العامين المقبلين، و30 مليونًا عام 2030م.

فيما أكد مدير عام الخطوط الجوية أن الشركة قامت بتوسيع خدماتها لتشمل الرحلات السياحة والدينية بين المملكة والهند، بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030م.

ولفت ” الجاسر ” إلى نية الشركة في الإلتزام بتحقيق هذه الأرقام، وذلك من خلال إضافة 32 طائرة جديدة للخدمة قبل نهاية 2020عام، ليصبح أسطول الخطوط الجوية السعودية 200 طائرة.