لجنة المسابقات تغضب جماهير بعض الأندية

طلال الغامدي(صدى):

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بإقامة الكثير من المباريات لأندية الطائي والخليج وضمك في دوري الأمير فيصل بن فهد في الأيام الحالية دون الأخذ في الاعتبار إعطاء اللاعبين فرصة لالتقاط أنفاسهم.

وثارت الجماهير بسبب إقامة المباريات المؤجلة في الجولة الـ18 من مباريات دوري الأمير فيصل يوم السبت المقبل، حيث ستخوض الفرق الثلاثة مباريات كثيرة بمعدل 3 مباريات خلال أسبوع واحد.

وطالبت الأندية والجماهير لجنة المسابقات تخفيف ضغط المباريات عن طريق تحريك اللقاءات من يوم الثلاثاء لتكون يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير.