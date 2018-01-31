بالصور.. انطلاق فعاليات الدورة المتخصصة لتأهيل تمريض العناية الحرجة

تركية البدر(صدى):

انطلقت اليوم فعاليات الدورة المتخصصة لتأهيل تمريض العناية الحرجة ” critical care nursing course ” ، وبرعاية مباشره من سعادة مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عتيق القرني وإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، وتحت إشراف وتنسيق مباشر من قسم العنايه المركزه للكبار.

وتستمر الدورة لمدة يومين حيث تستهدف الكوادر العاملة في الاقسام الحرجة واقسام والطوارئ والعناية المتوسطة.

وتم افتتاح الدورة بعناية المدير الطبي د. يوسف البلوي ومدير الخدمات التمريضيه أ. احمد الغامدي ومدير الدوره المشرف على اقسام التعليم والتدريب والتطوير المهني أ. أنس عمرو.

ويقوم على انجاز الدوره مدربين مختصين في مجال الرعايه الحرجه ومؤهلين بتخصصات دقيقه في مجال الرعايه التمريضيه الحرجه.

وأوضح مدير الدورة أ. أنس عمرو ان هذه الدوره المتخصصة معتمدة بساعات تعليم مستمر من هيئة التخصصات الصحية وذات أهميه عالية في تأهيل العاملين في الاقسام الحرجه وتعد اليوم من المتطلبات الاساسية للكوادر العاملة في الاقسام الحرجة حسب توصيات المجلس السعودي لإعتماد المنشئآت الصحيه CBAHI وبرنامج أداء الصحة والعديد من المعايير المحليه والدولية.

كما تجدر الإشارة إلى ان مستشفى الامام عبد الرحمن الفيصل يعد من أوائل المستشفيات في المديرية العامة للشؤون الصحيه بمنطقة الرياض القائمين على إقامة هذه الدورات المتخصصه وسيعمل على توسيع ومشاركة الفائده المرجوه من هذه الدوره مع كافة مستشفيات المنطقه ضمن خطته التدريبيه للعام الحالي ٢٠١٨ .

