تدشين متاجر ” سبار ” في المملكة

سعيد العجل(صدى):

دشنت مجموعة سبار العالمية من خلال سبار السعودية الخميس الماضي (25 يناير) فروعها الثلاث الأولى في السعودية، ومن المقرر أن يرتفع عدد الفروع إلى 8 في غضون الأشهر العشر المقبلة.

وتعد مجموعة السدحان، التي تأسست في عام 1952 المالك الحصري لـ ” سبار” في السعودية. وتتجاوز فروع ” سبار ” ـ إحدى أكبر متاجر التجزئة الغذائية على مستوى العالم ـ12500 فرعاً، وتنتشر في 48 بلداً عبر 4 قارات.

وبعيد جولة في فروع ” سبار ” في أحياء الياسمين والمونسية والنزهة، عقد محمد بن عبد العزيز السدحان رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان، وتوبياس فاسموهت العضو المنتدب لمجموعة سبار العالمية، مؤتمراً صحفياً في الرياض، بحضور السيدة ماشا باك نائب السفير الهولندي في السعودية، أكدا فيه أن صناعة التجزئة في السعودية تشهد نمواً متسارعاً بسبب توافر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية، مضيفاً أن معدل شريحة الشباب من الجنسين في المجتمع ونمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القوة الشرائية، عوامل أدت إلى زيادة كسب ثقة المستثمرين.

وأكد السيد محمد السدحان رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان أن افتتاح الفروع الأولى في مدينة الرياض، جاء باعتبارها العاصمة السعودية والمحور الاقتصادي للمملكة، مضيفاً أن نجاح ” سبار ” في الرياض سيساعد على انتشار العلامة التجارية في مدن المملكة الأخرى، وقال:” إننا نخطط لافتتاح 40 فرعاً بحلول 2020 “.

وقال: ” ستستفيد مجموعة السدحان من الشراكة مع سبار من خلال عدة مزايا من بينها المنتجات الخاصة والحصول على خدمات التصميم وخدمات الدعم التشغيلي ” ، وأنه “مع توسع وانتشار شركة سبار في الشرق الأوسط، ستكون سبار السعودية قادرة على طرح العديد من المنتجات الأخرى بالإضافة إلى استكشاف مبادرات الشراء المشترك مع شركاء آخرين في المنطقة “.

وأكد ان دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التجزئة ساهم في كسب ثقة الشركة العالمية لافتتاح فروعها في المنطقة، وأنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، فإن الشركة تكرس جهودها لخلق مزيد من فرص العمل التي تعزيز التوطين الوظيفي لأبناء المملكة من الجنسين.

من جهته، أكد توبياس فاسموهت العضو المنتدب لمجموعة سبار العالمية أن المنهجية التي تتبعها ” سبار ” على الصعيد العالمي تشير إلى أنها قادرة على العمل بنجاح في جميع أشكال وأنماط وقطاعات الدخل وعرض أسعار تنافسية لسكان المملكة وأفضل الخدمات المحلية والعالمية. ويصف الشراكة مع مجموعة السدحان بأنها ” تعكس تجربة إيجابية ومجزية للغاية”. وأضاف ” نتشارك ومجموعة السدحان في القيم، ونحن متحمسون لهذا المشروع الجديد والمستقل “.

وأضاف ” ستتعاون سبار الدولية مع سبار السعودية لتسجيل المنتجات لدى الهيئات المعنية من المصادر الأوروبية والإقليمية والأسواق الأخرى ذات الصلة في الشرق الأوسط. كما نسعى لأن يكون لدينا مجموعة متميزة من المنتجات التي تباع في فروعنا “.

وزاد قائلا: ” بأن ” سبار الدولية ” تزود شركائها بدراسة تحليلية للأسواق الأخرى، كما تم تقديم الدعم فيما يتعلق بالتطوير اللوجيستي وتصميم الفرع والتخطيط للشكل الخارجي والمواد التدريبية المقدمة للموظفين والتدريب على عمليات البيع بالتجزئة وإدارة المشتريات وتطوير العمليات التسويقية والحصول على منتجات سبار الخاصة من الشركاء الدوليين “.