رونالدو يتغيب عن المران الجماعي لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

ماجد محمد(صدى):

عقد ريال مدريد، اليوم الأربعاء، مرانه؛ استعدادً لمباراة ليفانتي في إطار منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتغيب نجم الريال كريستيانو رونالدو، عن مران الفريق الجماعي، اليوم؛ وخاض تدريبات خفيفة داخل صالة الألعاب الرياضية ” الجيم “.

وجاء ذلك بتعليمات من من المدرب الفرنسى زين الدين زيدان؛ لإراحة الدون، على خلفية تعرضه لإصابة قوية في عينه، أمام ديبورتيفو لاكرونيا.

وكشفت مصادر أن زيدان يسعى إلى أعطاء الدون راحة كاملة؛ لاستعادة قوته كاملة.