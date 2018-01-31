بالفيديو.. والدان يزوجان طفلتهما الرضيعة لكلب

نيودلهي(صدى):

اقدمت أسرة هندية على تزويج طفلتهم الرضيعة عمرها ثمانية أشهر إلى كلب ، لدرء الشر عنها .

وتم تنظيم موكب زفاف للعروسين بوضعهما على عربة صغيرة تجر يدويا، وسط طقوس احتفالية ورقصات تقليدية، وفي نهاية الحفل استعاد الوالدين طفلتهما، وأطلق سراح الكلب ثانية.

كان والدا الطفلة، اللذان يعيشان في منطقة دنكانال، يخشيان أن تفقد صحتها بعد أن بدأت التسنين من القمة بدلا من الصف السفلي، الذي ينظر إليه في القرية على أنه حالة مرضية وفال سيئ.

https://www.liveleak.com/view?i=e06_1517320501