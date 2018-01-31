خبراء يحذرون من الطهي بزيت الزيتون

أماني الغامدي(صدى):

حذر خبراء التغذية من تواجد زيت الزيتون إلى جانب الفرن أو مصادر الحرارة في المطبخ، حيث يتسبب ذلك في أضرار كبيرة على صحة الإنسان، ناصحين بتخزينه في مكان بارد ومظلم.

وأكد الخبراء أن تخزين زيت الزيتون في مكان دافىء أو مضاء، يمكن أن يتسبب في تغير نكهته، ويزيد الضرر مع مرور الوقت، حيث يمكن للعبوة المغلقة أن تبقة صالحة للاستهلاك البشري خلال عامين إذا حُفظت في مكان مظلم وبحرارة بين 14 و18 درجة مئوية.

ونصحوا باستخدام الزيت في غضون 6 أشهر فقط في حالة فتح العبوة وعدم استخدامه في الطهي، حيث يعتبر الأوكسجين والحرارة والضوء أعداء زيت الزيتون الثلاثة.