بـ 225 مليون استرليني.. السيتي يدعم خط الدفاع

نواف السالم(صدى):

تعاقد مانشستر سيتي، خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية، مع عدد كبير من الصفقات الهامة؛ التي أنفق عليها النادي مبالغ ضخمة.

وحصل السيتي على عدد من اللاعبين لدعم مركز الدفاع الذي حصل على النصيب الأكبر من النفقات، حيث تعاقد مع كل من: كايل والكر ” 54 مليون ” ، بنجامين ميندى ” 52 مليون ” ، دانيلو ” 27 مليون ” ، ولابورتى أخيرا ” 57 مليون ” ، بالإضافة إلى الحارس إيديرسون ” 35 مليونا ” .

وكان غوادريولا أكد في بداية الموسم الجاري أنه يسعى للمنافسة على الألقاب ؛ ولذلك عليهم انفاق الكثير لتحقيق هذا الهدف.