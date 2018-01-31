بالصور.. ظاهرة القمر الدموي بالتزامن مع الخسوف الجزئي

حمود العنزي(صدى):

تشهد سماء المملكة، مساء اليوم الأربعاء، أول خسوف جزئي للقمر خلال عام 2018 ، وذلك بالتزامن مع وجود القمر على مسافة قريبة من الأرض، ليظهر أكبر من حجمه المعتاد أمام عين المشاهد.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم صورًا تظهر حدوث ظاهرة Lunar eclipse أو ما يعرف بظاهرة القمر الدموي أو القمر الأحمر التي شهدها عدد من سكان العالم قبل قليل.

ويذكر، أن هذه الظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي؛ وبهذا فإن القمر يصبح أكثر إشراقًا بنسبة 14%،ويستطيع مشاهدة هذه الظاهرة العديد من البلدان.