4 أطعمة تساعدك على التخلص من ” الأرق “

متابعات(صدى):

يصاب الكثير بالأرق والتوتر، مما يعرضهم للقلق ليلًا أثناء النوم وعدم الراحة؛ مما يسبب الصداع والإرهاق؛ لذلك يُقدم موقع ” صدى ” أبرز النصائح التي ستساعدك على الاسترخاء والنوم دون قلق.

يمكنك البدء بتناول الفول السوداني، على هدوء الأعصاب والنوم، خاصة أنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات، كذلك ” الخوخ ” يساعد على الاسترخاء والنوم دون قلق؛ فهو يحتوي على فيتامين B6 والكالسيوم والمغنسيوم.

ويجب أيضًا ضرورة تناول الموز، فهو يحتوي على الماغنسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات الأخرى، التي تعمل على هدوء الاعصاب واسترخاء العضلات، كما يمكنك تناول الشيكولاتة فهي تمنح الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى إنها تخلصك من الاكتئاب وستساعدك على النوم بعمق.