” البيئة ” : إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الدوادمي

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , حيث تم تسجيل اصابة واحد في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بالدوادمي .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 4778 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة , وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 119حالة إيجابية ، وتم التخلص من 22036 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 بلاغات، فيما بلغت عدد الاستفسارات 13 استفساراً ، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.