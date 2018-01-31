محاكمة 19 شخصا يشتبه في سرقتهم ألماس بـ 37 مليون يورو

بروكسل(صدى):

خرق 8 مسلحين، عام 2013، سياجاً في مطار زافنتم في بروكسل، وسرقوا نحو 120 طردًا من شحنة ألماس بـ 37 مليون يورو خلال تحميلها من شاحنة مصفحة إلى طائرة متجهة إلى سويسرا.

وتمكنت السلطات، بعد ذلك بشهرين، من القُبض على أكثر من 30 شخصًا في مداهمات ببلجيكا وفرنسا وسويسرا.

بينما بدأت، اليوم الأربعاء، في بلجيكا محاكمة 19 شخصًا، يُشتبه في ارتكابهم للواقعة السابق ذكرها، رغم غياب العقل المدبر المفترض الذي يقبع في السجن في فرنسا.