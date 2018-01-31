أمير المدينة يوجه بإطلاق برامج تدريبية لمقدمي الخدمات لضيوف الرحمن

علي القحطاني (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، بالبدء في إطلاق حزمة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات لمقدمي الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف حيث بلغ عدد البرامج التي ستنفذ لهذا العام 50 برنامجاً للرجال ، و 11 برنامجاً للنساء.

وأوضح مدير عام إدارة الحج والعمرة والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة سامي عيساوي، أن أولى هذه البرامج التدريبية انطلقت بالجامعة الإسلامية وجامعة طيبة وصحة المدينة.

وأكد عيساوي أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن اهتمام سمو أمير المنطقة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي سعياً للتطلعات حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تقديم كل ما يمكن تقديمه لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف من إمكانات وتسهيلات وفق منظومة متكاملة من الخدمات، مشيراً إلى ما يمكن أن تعززه هذه البرامج لدى العاملين بقطاع خدمة ضيوف الرحمن من تطوير في مهاراتهم الشخصية والسلوكية والتنظيمية.