بالفيديو.. هدية فخمة من هنادي الكندري لزوجها ورد فعل صادم للأخيرة

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية هنادي الكندري مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال احتفالها بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد الحداد .

وظهرت الكندري في الفيديو وقد قدمت له علبة هدايا كبيرة، لتبدأ بعدها بقيادة السيارة وهو بجانبها، ويظهر الحداد في الفيديو وقد بدأ بفتح الهدية ليتفاجأ بداخليه بعلبة أخرى وهكذا حتى وصل إلى علبة صغيرة وكان بداخلها مفتاح سيارة.

ثم يصل الثنائي إلى السيارة التي أهدتها الكندري لزوجها وهي سيارة رياضية يصل سعرها إلى ما يقارب الـ 50 ألف دولار، فيما يظهر زوجها وهو في قمة سعادته بسبب المفاجئة محاولًا التعبير عن مشاعره اتجاهها بطريقته.