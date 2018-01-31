دراسة تكشف فهم الأطفال الرضع للغات الأجنبية

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون – بعد تجربة – أن الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة واحدة، يفهمون اللغات الأجنبية مثلما يفهمون لغتهم الأصلية.

حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال بعمر سنة واحدة يفهمون ما يطلبه الآخرين منهم بلغات متعددة، وربما يكون ذلك نتيجة مساعدة آليات تطور مرتبطة بطفرات قديمة، ترتبط بظاهرة اللغة العامة المستخدمة من قِبل أجداد البشر الأوائل.

واستخدم الباحثون عند قيامهم بالتجربة لغات ثلاثة تتمثل في: الإنجليزية ” اللغة الأم ” ، والروسية والإسبانية، وذلك باعتبارهم لغتين أجنبيتين، كما طالبوا الـ 62 طفل الخاضعين للتجربة، إحضار إحدى الألعاب باللغات الثلاثة المذكورة.