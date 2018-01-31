بالصور.. تدشين فورد إكسبلورر 2020 بشكلها الجديد خلال العام المقبل

عادل الحربي (صدى):

من المقرر إزالة الستار عن فورد إكسبلورر 2020 الجيل القادم رسمياً خلال العام المقبل، وحسب تقرير جديد فهي ستحظى بنسخة ST للأداء العالي.

تدّعي مصادر في فورد بأن إكسبلور ST قادمة بمحرك تيربو مزدوج سعة 3 لتر 6 سلندر المستخدم نفسه في لينكولن كونتيننتال مع قوة تفوق 400 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران.

إكسبلورر 2020 القياسية ستحظى بواجهة أمامية جديدة مع شبك أمامي كبير وفتحات تهوئة سفلية وسقف مسطّح وزيادة بأبعادها ككل، كما سيتم استخدام الألومنيوم فيها بكثافة لتخفيف الوزن وزيادة كفاءة استهلاك الوقود.

أما إكسبلورر ST، فتماماً مثل إيدج ST فهي ستحظى بتحديث بالتعليق الهوائي والفرامل والمقود وكذلك جسد أكثر عدوانية وعجلات أكبر وتحديثات طفيفة بالمقصورة.

ستستند على منصة CD6 التي تدعم الدفع الخلفي والرباعي، وحسب التقارير ستحافظ إكسبلورر على استخدام محركها القياسي التيربو سعة 2.3 لتر 4 سلندر، كما ستأتي بمحرك F-150 سعة 3.6 لتر 6 سلندر، وربما نسخة هجينة كذلك، بينما الجير يكون أوتوماتيكياً من 10 سرعات.

هذا ومتوقع تدشين فورد إكسبلورر 2020 الجديدة كلياً خلال العام المقبل، على أن تطرح في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2020 حسبما نتوقع.