طلال الضوي(صدى):

أعلن تقرير التنافسية الدولية، اليوم الأربعاء، تراجع تقييم قطر ضمن مؤشر التنافسية العالمية من المرتبة الـ18 إلى المرتبة الـ25، في ظل ارتفاع الدين العام بما يقارب 13% خلال فترة وجيزة.

وأوضح التقرير أن الدوحة تواجه تحدي الحصول على تمويل 21% من إجمالي المصاعب التي تواجه ممارسي الأعمال التجارية بها، لافتًا إلى تراجعها في غجمالي المدخرات من المرتبة الأولى إلى الرابعة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن تنافسية قطر تراجعت ثلاثة مرات من على سلم جودة المحتوى المحلي، ما يشير إلى خروج أغلب الموردين من الطقاع الخاص، كما تراجعت بشكل ملفت في نسبة الموازنة إلى الناتج الإجمالي لتحتل المرتبة الـ90 من أصل 137 دولة.

ويأتي هذا التقرير كاشفًا عن كذب الإعلام القطري وتضليله لحقيقة اقتصاد الدولة، حيث يتغنى بوجود فوائض مالية وصلابة الاقتصاد القطري.