مؤشر السوق يواصل صعوده لخامس جلسة على التوالي

عادل الحربي (صدى):

حقق مؤشر السوق السعودي، صعوده الخامس على التوالي، بعد إغلاق جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 7650 نقطة، بزايدة 19 نقطة.

وسجل المؤشر بذلك أعلى إغلاق في أكثر من 27 شهرًا، وسط تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.9 مليار ريال، حيث نجح في اختراق مستوى 7700 نقطة لول مرة في أكثر من 27 شهرًا قبل تقليص مكاسبه.

كما واصل سهم مصرف ” الراجحي ” ارتفاعه لخامس جلسة على التوالي، مسجلًا 74.40 ريال بزيادة 1%، كأعلى إغلاق في 3 سنوات ونصف، في حين سجلت أسهم شركات الأسمنت ارتفاعات معتبرة تصدرها سهم ” أسمنت تبوط ” ، باستثناء أسمنت السعودية.

وارتفع سهم الأهلي التجاري بأكثر من 2 % عند 59.50 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو عامين ونصف، كما أغلق سهم معادن عند 56.40 ريال بزيادة 1%، مسجلًا أعلى إغلاق منذ الإدراج.