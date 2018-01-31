مركز الملك فهد الثقافي يمدد عروض أفلام الأطفال إلى مارس المقبل

تركية البدر(صدى):

قرر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تمديد عروضه الخاصة بمهرجان أفلام الطفل والذي كان مقررا اختتامه سابقا خلال هذا الشهر، وسيكون يوم الثلاثاء القادم بداية استمرار العروض، وسيكون الموعد الجديد لختام المهرجان في الثامن والعشرين من شهر مارس القادم، وذلك بعد مطالبات كبيرة استقبلها المركز بعد الإعلان عن حفل الختام.

وأوضح المشرف العام على المركز الأستاذ محمد السيف أنه استجابة لرغبة الأطفال والأسر فإنه سيتم عرض 7 أفلام عالمية للأطفال، تشارك بها كل من فرنسا وروسيا والبرازيل وألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية وسوريا وفلسطين، مشيرا إلى أن الأفلام ستعرض على شاشة المسرح (B)، وستبدأ عند الساعة 7:30 مساء وتستغرق قرابة الساعة.

وتضم الأفلام المشاركة فيلم ” تشارلي ذو الأسنان البارزة ” ، وفيلم ” رسومات لأحلام أفضل ” ، وفيلم ” ماروشكا ” ، وفيلم ” أفضل صوت في العالم ” ، كما شملت فيلم ” باوو ” ، وفيلم ” الكرسي الخالي ” ، وأخيراً فيلم ” ضيف استثنائي ” .

ووجهت إدارة مركز الملك فهد الثقافي الدعوة لعموم الجمهور من العائلات والأطفال لحضور عروض الأفلام والاستمتاع بالمشاركات العالمية والتي تم قبولها عبر لجنة مختصة، إذ أكدت أن الدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجاناً.

كما ذكر السيف أن لجنة المهرجان وفرت عدداً من الفعاليات المصاحبة، مثل المكياج السينمائي وبرج الأسماك وألعاب ترفيهية وأركان الأنشطة الحركية والمرسم والتلوين وصالة التحدي ودورة المؤلف الصغير، وعدد من الفعاليات الفنية المناسبة، والتي تهدف إلى قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً ومشاهدات متنوعة.

وأشار إلى أن المركز من خلال مهرجان أفلام الطفل فإنه يؤسس لسينما الأطفال، خصوصا بعد الموافقة على عودة السينما في المملكة.

وأكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف أن المركز يهدف من هذا البرنامج النوعي إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، وهذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة.

