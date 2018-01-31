” الكهرباء ” تعلن عن إيقاف توزيع الفواتير الورقية على منازل المشتركين

عادل الحربي(صدى):

صرحت الشركة السعودية للكهرباء، أنه سيتم إيقاف توزيع الفواتير الورقية على منازل المشتركين، مشيرة إلى أنه يمكن لأي مشترك الاطلاع على قيمة وتفاصيل فاتورة الاستهلاك الكهربائي، وذلك من خلال زيارة القنوات الرقمية المختلفة للشركة لعدة دقائق عبر وسائل سهلة وميسرة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تغطية كافة فئات المشتركين من خلال إرسال 507 مليون رسالة نصية قصيرة للمشتركين، وتسجيل أكثر من 3.1 مليون زيارة؛ لتطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية.

كما جهزت لشركة كافة القنوات والأنظمة الالكترونية الخاصة بها؛ للعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة وصول الفاتورة الإلكترونية إلى جميع فئات المشتركين خلال وقت قياسي.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة؛ لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات، بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت.

ويُمكن لأي مشترك، التسجيل بالموقع الالكتروني للشركة عن طريق الرابط التالي: هنا .