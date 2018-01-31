قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات.. غوارديولا يفكر في ضم محرز

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن إبقاء مدرب مانشستر سيتي غوارديولا، الباب مفتوح، إمام الجزائري رياض محرز.

وقالت المصادر إنه من الممكن أن يضم غوارديولا محرز من ليستر سيتي قبل ساعات من أغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وألمح غوارديولا بعد إصابة لاعبه الألماني لوروا سانيه وغيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى سبعة أسابيع؛ إلى أنه يحتاج إلى ضم بديل مع اشتعال الدوري الانجليزي.

وحاول السيتي الحصول على ألكسيس سانشيز خلال الفترة الجارية، إلا أنه انسحب لصالح اليونايتد الذي نجح في ضمه.