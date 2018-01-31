السوق المالية توضح ماذا تعني صناديق ” الريت “

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، تعريف الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة ” الريت ” ، وهي صندوق استثمار عقاري عام تتداول وحداته في السوق.

وأضافت ” الهيئة ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الهدف من الصناديق الاستثمارية، يكمن في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا، وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.

وتابعت الهيئة، أن كلمة الريت ” Reit ” تعرف باللغة الإنجليزية بـ real estate investment trust، وهي عبارة عن منتح استثماري يتم تداوله في السوق ويقوم على الاستثمار في عقارات مدرة للدخل وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على الملاك.