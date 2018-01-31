حقوقي إيراني: زيارة النواب لسجن ” إيفين ” بلا فائدة

طهران(صدى):

أكد عماد الدين باقي، مؤسس رابطة الدفاع عن حقوق السجناء بإيران، أن زيارة نواب البرلمان إلى سجن إيفين في طهران، لا تجدي شيئاً، مشيراً إلى أن هدفها هو احتواء الضغوط فقط.

وأضاف ” باقي ” ، أنه في كل مرة تحدث أحداث كبيرة، أو يزداد الضغط الشعبي، فإن النواب يطالبون بزيارة السجون لتقليل حدة الغضب، إلا أنه لا يسمح لهم بزيارة السجناء في الزنزانات الانفرادية.

وكان مجموعة من نواب البرلمان الإيراني، قد قاموا بزيارة لسجن إيفين، للوقوف على تفاصيل أعمال العنف والتعذيب للمعتقلين في الانتفاضة الإيرانية.