السديس: الانتهاء من 72% من مشروع بئر زمزم

نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، أن نسبة الانتهاء من مشروع تأهيل بئر زمزم بالمسجد الحرام، بلغت 72%.

وأضاف في تصريحات صحفية، خلال جولة تفقدية للمشروع، أن هذه النسبة تعتبر مؤشر إيجابي، قائلاً :” المشروعات التي تنفذ في الحرمين الشريفين تقوم على قدم وساق تراعى فيها أفضل وأقوى المعايير العالمية في مجال المشروعات كما يراعى فيها المدة الزمنية التي اتفق عليها في إنجازها “.

وشدد ” السديس ” ، على أهمية مراعاة سلامة الزوار والمعتمرين والمصلين، مشيراً إلى أن هؤلاء أهم ما يعني به ولاة الأمر.

ورفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما والمشروعات التي تقام فيهما من جليل العناية وفائق الرعاية.