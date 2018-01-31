استبعاد ارتفاع النفط فوق 70 دولار خلال 2018

عادل الحربي(صدى):

استبعد عدد من الخبراء الاقتصاديين ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولارًا للبرميل خلال عام 2018م، راجعين ذلك إلى اتفاق خفض الانتاج.

وأوضح الخبراء أن سوق النفط حبيس بين قوتين متضادتين هما تخفيضات الانتاج بقيادة اتفاق أوبك، وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقعوا أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 62.37 دولار للبرميل خلال 2018، بارتفاع من 59.88 دولار.

كما يبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف في المتوسط 58.11 للبرميل خلال 2018، بارتفاع من 55.78 دولار، على أن يبلغ متوسط سعر الخام منذ بداية العام نحو 63.63 دولار للبرميل.