التخصصات الصحية تطلق الرقم الموحد للرد على استفسارات الممارسين
أعلنت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق الرقم الموحد للرد على استفسارات الممارسين الصحيين، منوهةً إلى أن متابعة الطلبات والمعاملات ستتم عن طريق نظام ” تواصل ” فقط.
وقالت ” الهيئة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه يسرها الإعلان عن تدشين الرقم الموحد 920019393، وذلك لخدمة العملاء والإجابة على الاستفسارات العامة للممارسين الصحيين.
وأشارت ” الهيئة ” إلى أن الرقم الموحد سيبدأ الرد على الاستفسارات غدًا الخميس (1 فبراير 2018).
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