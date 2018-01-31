التخصصات الصحية تطلق الرقم الموحد للرد على استفسارات الممارسين

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق الرقم الموحد للرد على استفسارات الممارسين الصحيين، منوهةً إلى أن متابعة الطلبات والمعاملات ستتم عن طريق نظام ” تواصل ” فقط.

وقالت ” الهيئة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه يسرها الإعلان عن تدشين الرقم الموحد 920019393، وذلك لخدمة العملاء والإجابة على الاستفسارات العامة للممارسين الصحيين.

وأشارت ” الهيئة ” إلى أن الرقم الموحد سيبدأ الرد على الاستفسارات غدًا الخميس (1 فبراير 2018).