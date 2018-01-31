” السعودية للاستثمار الصناعي ” توقف مشاريعها في شركتين

نايف السالم(صدى):

أوقفت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الأربعاء، مشاريعها في شركتين؛ للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة وتجديد المواد المحفزة.

وأوضحت المجموعة أنه تم إيقاف المشاريع في شركة شيفرون فيليبس السعودية لمدة 33 يوم ابتداءً من 5/2/2018م، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس لمدة 51 يوم ابتدءً من 1/2/2018م.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2018، حيث تمتلك المجموعة 50% من شركة شيفرون فيليبس السعودية، و50% من شركة الجبيل شيفرون فيليبس.