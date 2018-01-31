توقيف حفيد ” حسن البنا ” على خلفية تهم بالاغتصاب

باريس(صدى):

أعلن مصدر قضائي فرنسي، عن توقيف حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، السويسري طارق رمضان، اليوم الأربعاء، إثر اتهامه باغتصاب امرأتين.

يذكر أن الناشطة الحقوقية هند عياري، قد اتهمت ” رمضان ” حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، باغتصابها والاعتداء الجنسي عليها، وتهديدها بالعنف والقتل.

وصفت ” عياري ” في كتاب لها بعنوان ” اخترت أن أكون حرة ” ، طارق رمضان، وأعطته اسم الزبير، لكنها لم تذكر تفاصيل عن المضايقات التي تعرضت لها منه لأسباب تتعلق بالحياء على حد قولها.