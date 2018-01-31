توقيف حفيد ” حسن البنا ” على خلفية تهم بالاغتصاب
أعلن مصدر قضائي فرنسي، عن توقيف حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، السويسري طارق رمضان، اليوم الأربعاء، إثر اتهامه باغتصاب امرأتين.
يذكر أن الناشطة الحقوقية هند عياري، قد اتهمت ” رمضان ” حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، باغتصابها والاعتداء الجنسي عليها، وتهديدها بالعنف والقتل.
وصفت ” عياري ” في كتاب لها بعنوان ” اخترت أن أكون حرة ” ، طارق رمضان، وأعطته اسم الزبير، لكنها لم تذكر تفاصيل عن المضايقات التي تعرضت لها منه لأسباب تتعلق بالحياء على حد قولها.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2580 ] نشر منذ 9 دقائق
يا سلااااام … 😏 خلي جماعته الاخران ينفعوه ويفزعولو