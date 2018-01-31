” النزاهة العراقية ” تصدر 90 أمر قبض لوزراء متهمين بالفساد

بغداد(صدى):

أعلنت هيئة النزاهة الحكومية العراقية اليوم الأربعاء، عن إصدار 90 أمر قبض، واستقدام وتوقيف، ومنع سفر بحق وزراء ومن هم بدرجتهم، وجاء هذا بناء على اتهامهم بالفساد المالي والإداري في العام الماضي.

وأوضح رئيس الهيئة حسن الياسري، خلال عقده لمؤتمر صحفي، أن مجموع الأموال العامة التي استرجعتها و التي صدرت أحكام قضائية بشأنها، والتي منعت وأوقفت هدرها، والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ 1.3 ترليون دينار عراقي، أي 1.8 مليار دولار أمريكي.

يُذكر أن الهيئة، أحالت خلال العام الماضي 3095 متهما بقضايا فساد مالي وإداري إلى القضاء، من بينهم 18 وزيرًا أو من هم بدرجتهم.