بالصور.. سفير المملكة بالأردن يلتقي الفايز وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية السعودية الأردنية

سعيد العجل(صدى):

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود اليوم ، مع رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل الفايز، العلاقات الاردنية السعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وقال سمو السفير خلال اجتماع عقدته لجنة الاخوة البرلمانية السعودية الاردنية، بحضور الفايز ورئيس لجنة الأخوة العين غازي الطيب واعضاء اللجنة، ان العلاقات السعودية الاردنية علاقات عميقة وراسخة ، فما يربط البلدين الشقيقين لصديقين عصيا على الاختراق ، او العبث فيه .

وقال سمو السفير ان المملكة العربية السعودية ترى في الاردن عمق استراتيجيا لها ، لذلك هناك تنسيق وتشاور متواصل بين قيادة البلدين الشقيقين ، بما عزز العلاقات الثنائية ويدفع بها الى الامام ، ويخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضاف سموه ان الاردن قيادة وشعبا لهما دور كبير وتاريخي في الحفاظ على وحدة الامنة وحماية امنها واستقرارها ، ونحن نقدر مواقف الاردن الداعمة للسعودية والمساندة لها .

وبين سموه ان المملكة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن ، لهذا فان هناك جملة من المشاريع يجري دراستها الان من قبل صندوق الاستثمار السعودي الاردني ليصار الى تنفيذه في الاردن، في مجالات البنى التحتية وسكك الحديد ، بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار ، وهذا الامر يؤشر على ان الصندوق المشترك بدأ يعمل، وتكون له نتائج ايجابية على البلدين والشعبين الشقيقين ، مبينا ان الصندوق يركز عمله على المشاريع المشغلة للايدي العاملة المستدامة .

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وقضايا الامتين العربية والاسلامية ، اضافة الى مختلف الاوضاع الراهنة في المنطقة .

من جهته قال رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل الفايز، ان الأردن، يعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي وصفها بالتاريخية والمتجذرة ، ويحرص على تطويرها، والبنا عليها باستمرار ، جلالة الملك عبدالله الثاني ، واخيه خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود .

واكد الفايز ان العلاقات الاردنية السعودية تقوم على اسس راسخة وثابتة، وعلى الاحترام المتبادل ،والتنسيق المشترك ،لما فيه مصلحة البلدين، وهي هي تنطلق من ثوابت واستراتيجيات، تعزز مفهوم الامن المشترك، والمصير الواحد المشترك.

وقال خلال الاجتماع، اننا في الاردن قيادة وشعبا نؤمن، بان امن دول المملكة العربية السعودية، وامن دول الخليج العربي عموما واستقرارها ،جزء من امننا الوطني، وثوابتنا الراسخة، ومن هذا الرؤية، يرفض الاردن، تحت أي ذريعة، تدخل أي دولة في شؤون المملكة العربية السعودية، وشؤون دول الخليج .

واكد الفايز ، على اهمية البناء على علاقات البلدين الصديقين الشقيقين ، في هذه الظروف الصعبة ،التي تمر بها امتنا العربية ، والتي تحتاج الى منا توحيد الجهود المشتركة ،لمواجهة الاخطار والتحديات التي امتنا العربية .

وبين الفايز ، ان الاردن اليوم ،قوي سياسيا وامنيا ، رغم ما يجري حوله من تداعيات وصراعات ، وذلك بفضل حكمة جلالة الملك وحنكته السياسية ، ومنعة وقوة مؤسساته الامنية والعسكرية، ووعي الشعب الاردني وايمانهم ببلدهم وقائدهم .

واشار الى التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بفعل الاحداث المحيطة به ، وقال ان الاردن يحتاج كافة الاشقاء والاصدقاء .

وأضاف الفايز ان الاردن ، يثمن دعم المملكة العربية السعودية ،ويقدر الحجم الكبير ، الذي وصلت اليه الاستثمارات السعودية فيه ، مبينا ان الاردن وانطلاقا من علاقاته الراسخة والمتميزة مع السعودية ، فانه يطمح الى زيادة المساعدات السعودية من خلال زيادة الاستثمارات المتنوعة، خلال صندوق الاستثمار السعودي الاردني المشترك ،الذي تم انشاؤه مؤخرا ، وبما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين ، مبينا اهمية تسريع العمل في الصندوق ،لتحقيق الاهداف المرجوة منه .

وجرى الاجتماع جرى نقاش موسع حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ، اكد فيه رئيس واعضاء لجنة الاخوة البرلمانية الاردنية السعودية ، على عمق علاقات البلدين الشقيقين ، ودعوا الى اهمية البناء عليها وتعزيزها ، وتطويرها في مختلف المجالات ، مؤكدين على الاحترام الكبير الذي تحظى فيه ، المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها ، من قبل الاردن وقيادته الهاشمية .

