السفارة الإسرائيلية تفضح قطر.. وتؤكد اجتماع ” تميم ” بـ ” اللوبي اليهودي “
كشفت السفارة الإسرائيلية بواشنطن، اليوم الأربعاء، عن حقيقة إجراء النظام القطري عدة لقاءات مع اللوبي اليهودي في أمريكا.
وأوضحت السفارة أن اللقاءات تمت بالفعل، معلنة رفضها التام لتلك المحاولات القطرية؛ لعقد اللقاءات مع اللوبي اليهودي؛ لاستغلالهم لتخفيف الضغط على قطر فيما يتعلف بملف دعم الإرهاب.
وقال إتاي بار دوف المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن: إن قطر تقود منذ منتصف العام الماضي، حملة لتحسين صورتها في المجتمع اليهودي الأميركي المؤيد لإسرائيل (اللوبي اليهودي)، ونحن نعارض هذه الحملة.
وكانت قطر استقبلت في مطلع يناير الجاري عدد من القادة اليهود لاستمالتهم؛ لتحسين صورتهم لدى الإدارة الأمريكية، حتى تضمن عدم فرض عقوبات ضدها فيما يتعلق بدعم الإرهاب.
رااايق[ عدد التعليقات: 3581 ] نشر منذ 7 دقائق
غباء قطري من جد غباء أصلي *** لو تجتمعون مع الشيطان ** والعياذ بالله منه ** ماراح يكون فيه فايدة **
*
قالوا لكم ياااا أغبياء العصر الحديث (أعجبتي العصر الحديث هذي) ههههههههههه * المهم *!!!!
*
قالوا لكم الحل لآزمتكم اللي حطيتوا نفسكم فيها ** في الرياض *
*
لكن غطرستكم وعنادكم وغباءكم ودتكم في داهية *
*
أنتوا بالفعل لازم تدخلون من جديد المدارس من الروضة الى الجامعة * للتعلمون الكلام والسياسه * هع