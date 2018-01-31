السفارة الإسرائيلية تفضح قطر.. وتؤكد اجتماع ” تميم ” بـ ” اللوبي اليهودي “

طلال الضوي(صدى):

كشفت السفارة الإسرائيلية بواشنطن، اليوم الأربعاء، عن حقيقة إجراء النظام القطري عدة لقاءات مع اللوبي اليهودي في أمريكا.

وأوضحت السفارة أن اللقاءات تمت بالفعل، معلنة رفضها التام لتلك المحاولات القطرية؛ لعقد اللقاءات مع اللوبي اليهودي؛ لاستغلالهم لتخفيف الضغط على قطر فيما يتعلف بملف دعم الإرهاب.

وقال إتاي بار دوف المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن: إن قطر تقود منذ منتصف العام الماضي، حملة لتحسين صورتها في المجتمع اليهودي الأميركي المؤيد لإسرائيل (اللوبي اليهودي)، ونحن نعارض هذه الحملة.

وكانت قطر استقبلت في مطلع يناير الجاري عدد من القادة اليهود لاستمالتهم؛ لتحسين صورتهم لدى الإدارة الأمريكية، حتى تضمن عدم فرض عقوبات ضدها فيما يتعلق بدعم الإرهاب.