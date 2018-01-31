مراسم أولية للزواج في واجهة جدة البحرية تثير الاستنكار

نايف السالم(صدى):

أثارت عادات غريبة في التقرّب للزواج من فتاة على واجهة جدة البحرية استنكار الجميع، بسبب عدم توافقها مع عادات وتقاليد المجتمع.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم وعروسه المستقبلية، وهما يمارسان عادات بلادهما في مراسم أولية للزواج، خلال تواجدهما في واجهة جدة البحرية.

وقال المواطنون أن: ” تلك العادات والتقاليد لا تمت إلى المجتمع المحلي بصلة، ولا يمكن القبول بها حتى من باب حرية التعبير، أو قبول الاختلاف، لما فيها من انتهاك لحرية الآخرين، وحرية المعتقد السائد في المملكة ” .