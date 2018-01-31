بالصور.. أمير عسير: وقوفي بين أبنائي المتفوقين مصدر فخر واعتزاز

محمد بن طحيطح(صدى):

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، عن مدى فخره واعتزازه وهو يقف بين أبنائه الطلاب المتفوقين في حفل تكريمهم السنوي، متمنيا لهم التوفيق والسداد ،معربا في الوقت ذاته عن أمله أن يكونوا بناة للوطن في المستقبل القريب بحول الله .

كما قدم سموه الشكر والتقدير لإدارة تعليم المنطقة وللمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، متمنيا للجميع التوفيق في وطن الخير والعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، اللذان يسعيان لأن يكون هذا الوطن من الدول المتقدمة، التي تقف على قمة هرم التقدم والريادة .

جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل تكريم 284 متفوقا من مدارس التعليم العام، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وذلك صباح اليوم بمسرح الإدارة العامة للتعليم بأبها .

من جهته رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان في كلمة له بهذه المناسبة، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير، على دعمه الدائم لبرامج التعليم ، وعنايته الخاصة بالمتفوقين والمتميزين من أبنائه الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الكريمة إنما هي دليل على هذا الدعم الذي يأتي امتدادا بما يحظى به قطاع التعليم في هذا الوطن من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ومن لدن سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ ، اللذان يقودان مشروعا للتحول الوطني يسعى إلى تنمية الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم باعتباره محركا للتنمية ، وأداة رئيسة من أدوات التحول الوطني .

وأضاف: نحن نسعى في تعليم عسير بكل ما أوتينا من قوة أن نحدث نقلة نوعية في تعليم أبنائنا وبناتنا ، بحيث ينتقل التركيز فيها إلى نقاط القوة بدلا من نقاط الضعف، وإلى الإلهام بدلا من الحقائق الثابتة ، وإلى التطور الإيجابي في المجال العاطفي والاجتماعي والأكاديمي بدلا من الاختبارات كمقياس وحيد للأداء ، بالإضافة إلى التركيز على الطالب وتعميق تعاون المدرسة مع الأسرة والمجتمع بدلا من الاعتماد على المدرسة في مواردها الذاتية .

وشهد الاحتفال كلمة للطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب سليمان العلكمي، شكر من خلالها راعي الحفل على دعمه الكبير، ولتعليم المنطقة على تقديم جهودهم وتحفيزهم ، ولمعلميهم وأولياء أمورهم الذين كان لهم أبلغ الأثر في الأخذ بأيديهم إلى منصات التتويج .

وتخلل الاحتفال مسيرة طلابية للطلاب المتفوقين، وعرض مرئي تناول أبرز برامج الإرشاد والتوجيه بتعليم المنطقة، وفيلما توعويا بعنوان ” مسيرة التتويج ” .

