5 نصائحك للتخلص من الشعور بـ ” الغثيان “

نورة الشهري(صدى):

يعاني البعض من الشعور الدائم بـ ” الغثيان ” ، والذي قد ينتج عن وجود خلل بالجسم، أو قد يكون حالة عرضية مثل دوار البحر والغثيان عند ركوب المواصلات، أو بسب الحمل، وفي هذا السياق، يُقدم موقع ” صدى ” عدة نصائح لجنب الإصابة بـ ” الغثيان ” .

يجب عليك تجنب الأطعمة الدهنية والمقليات حتى لا تسبب الغثيان، كذلك تناول البسكويت المملح والبطاطا والأطعمة الخفيفة على المعدة، والابتعاد عن الروائح النفاذة والتي تسبب ألم في البطن.

كما يجب استشارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة، فهناك بعض الأدوية التي تقلل الشعور بالغثيان، وضرورة الإكثار من شرب السوائل الدافئة بشكل تدريجي.