” الدوسري ” : استطيع اللعب بالطرق الهجومية والدفاعية وسعيد بتواجدي في فياريال

نواف السالم(صدى):

قدم نادي فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، اللاعب سالم الدوسري، للإعلام الإسباني في مؤتمرًا صحفيا.

وقال ” الدوسري” خلال المؤتمر إنه سعيد للغاية بتواجده في الفريق الإسباني، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والإدارة على حسن استقباله.

وأضاف ” الدوسري” ، إنه لاعب محترف، ويطبق ما يطلبه المدرب، قائلًا: ” أستطيع اللعب بكلتا قدمي وأُجيد اللعب بالطرق الهجومية والدفاعية “.

يجدر الإشارة إلى أن ” الدوسري ” انتقل إلى النادي الإسباني كجزء من صفقة التعاون المشترك بين الاتحاد السعودي، ورابطة الدوري الإسباني برعاية الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل شيخ.