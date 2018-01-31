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” الدوسري ” : استطيع اللعب بالطرق الهجومية والدفاعية وسعيد بتواجدي في فياريال

” الدوسري ” : استطيع اللعب بالطرق الهجومية والدفاعية وسعيد بتواجدي في فياريال
نواف السالم(صدى):

قدم نادي فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، اللاعب سالم الدوسري، للإعلام الإسباني في مؤتمرًا صحفيا.

وقال ” الدوسري” خلال المؤتمر إنه سعيد للغاية بتواجده في الفريق الإسباني، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والإدارة على حسن استقباله.

وأضاف ” الدوسري” ، إنه لاعب محترف، ويطبق ما يطلبه المدرب، قائلًا: ” أستطيع اللعب بكلتا قدمي وأُجيد اللعب بالطرق الهجومية والدفاعية “.

يجدر الإشارة إلى أن ” الدوسري ” انتقل إلى النادي الإسباني كجزء من صفقة التعاون المشترك بين الاتحاد السعودي، ورابطة الدوري الإسباني برعاية الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل شيخ.


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