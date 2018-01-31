لليوم الثالث على التوالي.. توقف الخطوط الجوية بين القاهرة وعدن

فهمي محمد(صدى):

تستمر الخطوط الجوية اليمنية، لليوم الثالث على التوالي، في إلغاء رحلاتها المتجهة من العاصمة المصرية القاهرة إلى عدن.

وأشار مسؤولين يمنيين، إلى أن الإلغاء جاء نتيجة لعدم استقرار الوضع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ نظراً للاشتباكات الواقعة بين قوات عيدروس الزبيدي، وقوات الحماية الرئاسية.

وأكد مصدر بشركة الخطوط اليمنية بالقاهرة، أن تعليق الرحلات يأتي بناء على قرار من قوات التحالف العربي، مشيراً إلى انه تم إلغاء رحلة غداً الخميس.