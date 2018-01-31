حملة ” قطع رأس الأفعى ” مفاجأة تنتظر الحوثين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

شهدت جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي في اليمن، معارك ضارية تكبّدت فيها الأخيرة خسائر باهظة في الأرواح والعتاد، وسقط خلالها عشرات القيادات الميدانية من المليشيا، على يد قوات الجيش اليمني المسنود بقوات التحالف العربي.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة السادسة في جبهة صعدة، العميد الركن منصور ثوابة، أن هناك مفاجآت تنتظر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بتطويق معقلهم الأول من مختلف الجهات، عبر حملة ” قطع رأس الأفعى ” في جبال مران، متوقعًا سقوط صعدة قريبًا.

وأضاف ” ثوابة ” ، ” استطعنا تحرير ما نسبته أكثر من 70 % من أراضي صعدة والجوف، وأهم ما تم تحريره الخط الدولي الرابط بين اليمن والمملكة وتأمينه، بعد أن كانت المليشيا تستخدمه لأغراض متعددة، أهمها تهديد أمن الأشقاء في المملكة. ”