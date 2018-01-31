” جالاكسي إس 9 ” ستبلغ تكلفته 950 ألف وون بكوريا الجنوبية

أماني الغامدي(صدى):

نشر موقع ” دي براند ” عن صور وفقًا لبيانات مسربة لما سيبدو عليه جوالي ” سامسونج جالاكسي إس 9 ” و “إس 9 بلس ” ، والتي تبين أن الجهازين سيشبهان ” إس 8 ” و ” إس 8 بلس ” .

ووفقًا لما ذكره موقع ” دي براند ” ، ، أن الإصدار “إس 9 بلس” الأكبر حجمًا سيزود بكاميرا مزدوجة، أملًا في زيادة مبيعات الجوال الأكثر كلفة، أما من ناحية أخرى أوضح موقع ” إي تي نيوز ” أن جوال ” إس 9 ” ستبلغ تكلفته 950 ألف وون في كوريا الجنوبية، أي ما يعادل 885 دولارًا، فيما سيبلغ سعر ” إس 9 بلس ” 999 ألف وون ” 935 ” .

يُذكر أنه عندما تم طرح جوال ” إس 8″ خارج كوريا الجنوبية العام الماضي، بلغ سعره نحو 870 دولارًا، علمًا بأن تكلفة الجهاز في الأسواق الأجنبية عادة ما تكون أغلى من نظيرتها المحلية..