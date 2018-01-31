أمير مكة يوجه ببدء أعمال أعضاء المجالس المحلية المشكلة حديثا

عادل الحربي (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ببدء أعمال أعضاء المجالس المحلية المُشكّلة حديثاً.

وتضمنت برقية أمير منطقة مكة المكرمة الموجهة إلى محافظي المحافظات أن اعتماد أعضاء المجالس المحلية جاء لمدة أربع سنوات حيث صدر قرار سمو وزير الداخلية بتعيين 93 عضواً موزعين على 16 محافظة في مكة المكرمة .

وسيرأس الأمير خالد الفيصل أول اجتماعات المجالس المحلية خلال جولاته التي تنطلق الأسبوع المقبل على محافظات المنطقة، حيث ستتم مناقشة احتياجات التنمية في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان لكل محافظة.

وتتولى المجالس المحلية مناقشة ومتابعة الخدمات في المحافظات والرفع بها لمجلس المنطقة الذي يدرسها وفي حال إقرارها يتم رفعها للجهات ذات الاختصاص لإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، وحسب نظام المجالس المحلية فإن تعيين الأعضاء يكون من أهالي المحافظات من ذوي الخبرة والعلم ليمثلوا صوت المواطن في كل محافظة.