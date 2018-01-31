مسؤول بالأغذية والزراعة يكشف أكثر البؤر المسيئة لاستخدام المضادات الحيوية

نايف السالم(صدى):

كشف مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة، اليوم الأربعاء، عن أكثر البؤر التي ينتشر فيها استخدام المضادات الحيوية في الأطعمة بشكل خاطئ.

وأكد المسؤول، أن خطر مقاومة مضادات الميكروبات الاتفع بشكل كبير في جنوب شرق آسيا، مضيفاً : ” نعتبر جنوب شرق آسيا بؤرة بسبب النمو السكاني وعوامل النمو الحضري والإنتاج الغذائي “.

وكما وجه تحذيراً، من مخاطر حقيقية على البشر والحيوانات، مشيراً إلى أن العدوى البكتيرية ستصبح أكثر قدرة على مقاومة العلاج.