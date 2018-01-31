” جوجل ” تمنع 700 ألف تطبيق سيئ من الوصول للمستخدمين

أماني الغامدي(صدى):

منعت شركة ” جوجل ” وصول 700 ألف تطبيق خبيث إلى مستخدمي نظام أندرويد، وذلك عبر متجرها المعروف باسم ” جوجل بلاي ” خلال عام 2017، حيث أعلنت الشركة عن أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 70% عما قامت بإزالته خلال عام 2016.

ونشر أندرو آن، مدير المنتجات في متجر ” جوجل بلاي ” ، على إحدى المدونات عبارة قال فيها: ” 99% من التطبيقات التي تحوي محتوى مسيء تم التعرف عليها وإزالتها قبل أن يقوم أي شخص بتحميلها “.

وأرجعت الشركة نجاحها في اكتشاف التطبيقات سيئة المحتوى، إلى استخدامها تقنيات وأساليب جديدة للكشف عن أية تطبيقات مخالفة بل وحذفها.