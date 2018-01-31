محكمة أسبانية تقضي بالسجن 14 عاما لأكبر مجند للمتطرفين مغاربة
قضت محكمة أسبانية، على أكبر مجند للمتطرفين المغاربة، رفائيل مايا مايا، بالسجن لمدة 14 عاماً سجناً نافذاً.
كما قضت المحكمة، بالسجن 6 سنوات سجناً نافذاً على أربعة متطرفين آخرين، ينتمون إلى نفس الخلية، والسجن 5 سنوات و6 أشهر لشخص خامس، اعترفوا جميعهم بالتهم المنسوبة إليهم
يذكر أن ” مايا ” ، كان قد اعترف خلال محاكمته في مدريد، بأنه ساعد المتطرفين في تعزيز صفوف الجماعات الجهادية في سوريا وليبيا ومالي، كما أرسل بعضهم إلى داعش والقاعدة.
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