محكمة أسبانية تقضي بالسجن 14 عاما لأكبر مجند للمتطرفين مغاربة

مدريد(صدى):

قضت محكمة أسبانية، على أكبر مجند للمتطرفين المغاربة، رفائيل مايا مايا، بالسجن لمدة 14 عاماً سجناً نافذاً.

كما قضت المحكمة، بالسجن 6 سنوات سجناً نافذاً على أربعة متطرفين آخرين، ينتمون إلى نفس الخلية، والسجن 5 سنوات و6 أشهر لشخص خامس، اعترفوا جميعهم بالتهم المنسوبة إليهم

يذكر أن ” مايا ” ، كان قد اعترف خلال محاكمته في مدريد، بأنه ساعد المتطرفين في تعزيز صفوف الجماعات الجهادية في سوريا وليبيا ومالي، كما أرسل بعضهم إلى داعش والقاعدة.