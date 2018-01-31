الجمارك تُحبط محاولتين لتهريب أكثر من 700 ألف حبة كبتاجون و14 ألف زجاجة خمر

نايف السالم(صدى):

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها (716,763) سبعمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وستون حبة، بالإضافة إلى كمية من الخمور بلغ عددها (14,173) أربعة عشر ألف ومائة وثلاثة وسبعون زجاجة, عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وداخل مركبة خاصة قدِمتا إلى الجمرك.

وحول تفصيل ذلك أوضح مدير عام جمرك البطحاء الأستاذ زياد البلوي أنه تم إحباط هذه الكمية من الممنوعات من خلال محاولتين، حيث قدِمت للجمرك أولاً مركبة خاصة, وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة, عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (716,763) حبة, كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة من المركبة بحيث تم توزيعها ووضعها في تجويف الأبواب وداخل الإطار الإحتياطي وبعضاً منها داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة. وأضاف البلوي أنه تم إحباط محاولة أخرى لتهريب عدد (14,172) زجاجة خمر, كانت مُخبأة ضمن إرسالية “أسرّة حديدية”، وذلك بوضع الكمية داخل كراتين بيضاء ووضعها وسط الحمولة وتغطيتها بالكامل بالأسرّة لغرض التمويه. مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.