الجزيرة الصهيونية تلجأ لـ ” إعادة التغريد ” لنفسها بعد عزوف الجمهور عنها

الدوحة(صدى):

انكشفت أكاذيب قناة الجزيرة القطرية الصهوينية، ومخططاتها الإرهابية ضد العالم العربي ودول الخليج، وأصبحت قناة منبوذة عربيًا وإرهابية عالميًا.

وفي محاولة منها لتسويق ذاتها مرة أخرى وفرض نفسها على المتابعين العرب بعد انعدام مصادقيتها لديهم وعزوفهم عنها، لجأت إلى استخدام ” إعادة التغريد ” على تغريداتها في موقع التواصل الاجتماع ” تويتر ” ؛ لتظهر في أكثر من مكان.

وتسعى الجزيرة القطرية إلى ترويج الفكر المتطرف الإرهابي في الوطن العربي، وضرب دول الخليج بكل ما أوتيت من قوة مدعومة من نظام الملالي الإيراني وإسرائيل، حيث اتهمت الإمارات بمحاصرة العاصمة المؤقتة عدن.

