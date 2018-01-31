بالصور.. الزير : ” إحسان إنسان ” يخدم الصم وضعاف السمع بمشاركة 20 جهة خيرية

سعيد العجل(صدى):

دُشّن إحسان إنسان أول أمس الثلاثاء منتدى ” إحسان إنسان ” بحضور عدد من أصحاب السمو ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية والمهتمين بخدمة الصم وضعاف السمع، حيث تعتبر المبادرة السعودية الأولى من نوعها لدمج الصم وضعاف السمع في المجتمع، وهدف المنتدى إلى تعزيز الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمعنا حيث يفوقون المليون أصم وضعيف سمع في المملكة و400 مليون على مستوى العالم، وتأتي هذه المبادرة لحل مشكلة تواصلهم مع المجتمع واندماجهم من خلال تطبيق الكتروني يعتبر المشروع الوطني التقني الأول والوحيد من نوعه على مستوى العالم، لينطلق هذا الاختراع من العاصمة الرياض .

وذكر رئيس فريق احسان انسان الأستاذ يعقوب بن سعد الزير في حواره أثناء افتتاح المنتدى مع الإعلامي ياسر الحكمي بأننا في إحسان انسان أخذنا على عاتقنا هم البحث عن حل للصم وضعاف السمع وأن الفكرة نشأت من برنامج إذاعي ناقش معاناتهم، وخرجنا بالحل الاول والافضل عالميا ” إحسان إنسان ” كباكورة اعمالنا ومبادراتنا التخصصية حيث يهدف المشروع إلى المشاركة في رفع كفاءة الصم وضعاف السمع والعمل على رفع التحصيل العلمي لهم، وجعل اخواننا واخواتنا من الصم وضعاف السمع اشخاص منتجين وفعالين في المجتمع وتذليل وتسهيل جميع العوائق التي تقف حائلا دونهم ومساعدة ذوي الصم وضعاف السمع على سهولة التواصل معهم، من خلال انشاء مراكز تقوية بلغة الاشارة لضعاف السمع وذويهم والمساهمة في توظيف الصم وضعاف السمع ومتابعة اداء هم الوظيفي .

وشارك الإعلامي الأصم عبدالله المحمدي صاحب قناة الصم الثقافية على اليوتيوب بكلمة بلغة الإشارة قدمها على مسرح المنتدى ترجمها مترجم لغة الإشارة محمد الفهيد بأن معاناة الصم بدأت تتلاشى مع التقنيات الحديثة وأن تطبيق احسان انسان يمثل نقلة نوعية وسيسهم في تعزيز التواصل بين الأصم وضعيف السمع والمجتمع، فالتطبيقات أصبحت في متناول الجميع، ويجب أن يسهم المجتمع ورجال الأعمال في دعم الصم في المجالات المختلفة خصوصاً التعليمية والصحية والاجتماعية.

وشمل المنتدى معرضاً مصاحباً شارك فيه عدد من الجهات الخيرية، وورش عمل مجانية مترجمة بلغة الإشارة تقدم للصم والسامعين، في مجالات مهمة في حياتهم، بدأت بورشة ( تسويق الذات ) ذاتك علامة تجارية التي قدمها المدرب فهد الفهيد ، تلتها ورشة (تطبيقك الأول لذوي الإعاقة على الأجهزة الذكية) قدمتها مي العتيبي، ثم شارك مترجم لغة الإشارة محمد الفهيد بندوة ( تمكين فاقدي السمع وتنمية مهاراتهم)، ثم ورشة ( كيفية استخدام تطبيق احسان انسان).

الجدير بالذكر أن منتدى إحسان إنسان يأتي ضمن المبادرات التي تخفف من معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي والاجتماعي، وتخفف من صعوبات التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها.

